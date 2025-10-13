В Подмосковье мобильную вакцинацию прошли более 50 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Более 50 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в ходе выездной мобильной вакцинации, мобильные медицинские бригады работают в самых оживленных места, в том числе вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы понимаем, что не у всех есть время посетить поликлинику в рабочее время, поэтому в регионе задействованы мобильные бригады специалистов. Это удобно, так как пройти вакцинацию можно, например, по дороге домой», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Для процедуры используют безопасные вакцины отечественного. При себе пациентам важно иметь паспорт и полис ОМС, перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Ознакомиться с графиком выездов бригад можно здесь.
