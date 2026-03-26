Ветрогенератор без ветра: юный гений из Балашихи перехитрил природу

Воспитанник технопарка «Кванториум» стал победителем регионального этапа престижного конкурса «Большие вызовы». Старшеклассник Серафим Коршунов сконструировал ветрогенератор, который не ждет погоды у моря, а использует воздушные потоки от проезжающего транспорта, пишет REGIONS .

Разработка юного изобретателя предназначена для автономного питания светофоров и дорожных систем освещения. По задумке автора, внедрение таких устройств сократит расходы на содержание трасс и сделает движение безопаснее за счет стабильной работы инфраструктуры.

Идея пришла к Серафиму прошлым летом во время поездки с отцом. Его расстроило, что мощный поток воздуха от автомобилей попросту пропадает, и он решил найти этому применение. На реализацию замысла вместе с наставником ушло полгода.

Главной инженерной сложностью стало масштабирование деталей для печати на 3D-принтере. Четыре метровые лопасти требовали идеальной подгонки, а чтобы снизить потери на трение, в подвижные узлы интегрировали подшипники. Готовую модель многократно разбирали и собирали заново, добиваясь точных параметров.

Сейчас у юного дарования в планах объединить несколько собственных разработок, чтобы представить еще более совершенный агрегат. Участие в конкурсе, помимо победы, принесло ему полезные знакомства и возможность перенять опыт у других талантливых ребят.