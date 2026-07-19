Солистка группы L7 Дженнифер Финч умерла после операции по удалению опухоли

Американская рок-звезда Дженнифер Финч, известная как солистка культовой гранж-группы L7, ушла из жизни в возрасте 59 лет, сообщает The Voice. Трагедия произошла после операции по удалению опухоли головного мозга.

О том, что у певицы обнаружено опасное заболевание, стало известно лишь в начале этой недели, когда она сама сообщила об этом поклонникам. Однако хирургическое вмешательство не дало положительного результата.

Родные Дженнифер опубликовали сообщение в ее личном блоге, в котором выразили глубокое потрясение и попросили всех с пониманием отнестись к их желанию пережить трагедию в кругу самых близких людей.

Финч родилась 5 августа 1966 года. С ранних лет она увлекалась музыкой и искусством, а в 1980-х годах стала важной частью альтернативной рок-тусовки. До L7 она играла в группе Sugar Babydoll, где вместе с ней выступала Кортни Лав.

С 1986 года Финч была не только солисткой L7, но и автором песен коллектива, чьи треки сочетали хард-рок, панк, гранж и поп-мелодии. Именно эта смесь стилей принесла группе мировую известность и любовь фанатов.

Из-за ухудшающегося здоровья Дженнифер вынуждена была отказаться от участия в прощальном туре L7, который должен был стать последним аккордом в истории коллектива. Она надеялась на восстановление, но болезнь оказалась сильнее.

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