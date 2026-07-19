Что изменится в работе врачей скорой с 1 сентября — новые полномочия и компетенции

С 1 сентября 2026 года врачи скорой медицинской помощи в России начнут работать по новому профессиональному стандарту, сообщает издание «Вечерняя Москва». Документ был утвержден Минтрудом РФ приказом № 634н. Он заменит предыдущий регламент, действовавший с 2018 года. Новый стандарт, рассчитанный на шесть лет, официально закрепляет более широкий круг обязанностей и компетенций специалистов.

Главное нововведение касается работы в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Теперь врачи и фельдшеры скорой смогут оказывать помощь вне медицинских организаций. При этом от специалиста требуется не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принимать сложные клинические решения. В его компетенцию входит комплексная оценка состояния пациента, определение дальнейшей тактики лечения и маршрутизация — выбор конкретного стационара и очередности госпитализации.

Как отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов, новый стандарт отражает фактическую работу службы, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций.

Наряду с профстандартом, с 1 сентября также вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. Теперь забирать документы смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, включая родных братьев и сестер.

Ранее сообщалось, что подмосковным медикам передали свидетельства по программе «Социальная ипотека».