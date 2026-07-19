Соболев признал, что был неправ, спровоцировав потасовку в матче за Суперкубок

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в разговоре со Sport24 признал , что был неправ и спровоцировал потасовку в матче за Суперкубок России со «Спартаком».

Соболев сравнял счет с пенальти (1:1) в компенсированное время и побежал праздновать гол перед фанатами красно-белых. В его сторону полетели бутылки с водой. Капитан «Спартака» Роман Зобнин попытался объяснить бывшему партнеру по команде, что тот неправ, — Соболев отмахнулся, после чего на поле началась массовая потасовка.

«Так делать было нельзя, это провокация, все понимаю. Но понимаю это уже сейчас, когда эмоции уже утихли», — сказал форвард «Зенита».

Соболев заявил, что причина такого отношения к нему болельщиков «Спартака» объясняется его переходом в «Зенит» в 2024 году. Форвард отметил, что сам он максимально уважительно относится к бывшему клубу и его фанатам.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в послематчевой серии пенальти (4:2). Соболев забил решающий мяч в серии.