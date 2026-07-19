Соболев признал, что был неправ, спровоцировав потасовку в матче за Суперкубок
Форвард «Зенита» Соболев: «Так делать было нельзя, это провокация, понимаю»
Фото: [ФК «Зенит»]
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в разговоре со Sport24 признал, что был неправ и спровоцировал потасовку в матче за Суперкубок России со «Спартаком».
Соболев сравнял счет с пенальти (1:1) в компенсированное время и побежал праздновать гол перед фанатами красно-белых. В его сторону полетели бутылки с водой. Капитан «Спартака» Роман Зобнин попытался объяснить бывшему партнеру по команде, что тот неправ, — Соболев отмахнулся, после чего на поле началась массовая потасовка.
«Так делать было нельзя, это провокация, все понимаю. Но понимаю это уже сейчас, когда эмоции уже утихли», — сказал форвард «Зенита».
Соболев заявил, что причина такого отношения к нему болельщиков «Спартака» объясняется его переходом в «Зенит» в 2024 году. Форвард отметил, что сам он максимально уважительно относится к бывшему клубу и его фанатам.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в послематчевой серии пенальти (4:2). Соболев забил решающий мяч в серии.