75 лет в браке: в Подольске ветеран войны и его супруга вновь скрепили союз подписями

Супруги Сергей Тимофеевич и Раиса Петровна Косовы из микрорайона Климовск отметили редчайший юбилей — 75 лет совместной жизни, так называемую коронную свадьбу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Они зарегистрировали брак 14 июля 1951 года, а спустя три четверти века вновь приняли участие в торжественной церемонии и расписались в книге почетных юбиляров. В марте этого года главе семьи и фронтовику исполнилось 100 лет.

Поздравить семейную пару приехали депутат Совета депутатов округа Олег Паскарь и заместитель начальника управления соцразвития Маргарита Федорина. Они поблагодарили юбиляров за пример верности и преданности, вручив им цветы и праздничный торт.

Сергей Тимофеевич был призван в армию в октябре 1944 года и направлен в разведку на Дальний Восток. В августе 1945-го он участвовал в войне с Японией, пройдя боевой путь через Харбин, Мукден и Чанчунь. После демобилизации с отличием окончил техникум и вуз, затем более 28 лет руководил службой техконтроля на оборонном предприятии.

Его супруга Раиса Петровна — известный педагог, долгие годы преподавала математику в климовских школах. Сегодня главное богатство Косовых — большая семья: две дочери, двое внуков и четверо правнуков. Их история остается ярким примером для молодежи Подольска.

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