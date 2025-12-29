Въезд в Таиланд для россиян стал возможен только по воздуху

Для российских туристов изменились правила въезда в Таиланд. Теперь попасть в страну можно только по воздуху — через международные аэропорты, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Это подтверждает случай с 20-летним блогером из Санкт-Петербурга Павлом Викуловым, которому отказали во въезде по сухопутной границе.

Молодой человек до этого два месяца жил в соседней Камбодже, после чего отправился в Таиланд на автобусе через территорию Лаоса. На пограничном пункте его вместе с другими пассажирами отправили на дополнительную проверку.

По словам Викулова, офицер, увидев его российский паспорт, просто сказала: «Russian — no» («Русский — нет») и отказала во въезде.

Блогер утверждает, что отказов в тот день было много, и их причина — именно попытка попасть в страну по земле. Его слова подтвердил один из японских туристов, который был свидетелем происходящего.

Ситуация происходит на фоне общего ужесточения пограничного контроля. С 8 декабря на границе Таиланда и Камбоджи происходят столкновения, в связи с чем российские власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещений некоторых приграничных районов Таиланда.

Ранее стало известно, что не менее 25 стран и регионов ввели плату для туристов, чтобы защитить свои достопримечательности.