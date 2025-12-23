«Вези меня, мразь»: в соцсетях обсуждают видео с разбушевавшейся пассажиркой такси

В Заозерном районе Кургана произошел неприглядный инцидент в салоне такси, который был запечатлен на видео. Обнародованная запись показывает, как женщина-пассажир, выйдя из себя, перешла все границы: она осыпала водителя отборной бранью и нанесла ему несколько ударов по лицу.

Причиной конфликта стал отказ таксиста продолжить поездку. Когда мужчина начал снимать ее неадекватное поведение на камеру телефона, агрессия женщины только усилилась. Пользователи сети, комментируя ролик в телеграм-канале «ЧП Курган», отмечают выдержку водителя: «Таксист — воспитанный мужик, как он только это выдерживает». Саму запись они иронично окрестили новой интернет-сенсацией — «эпизод «Курган. Вези меня, мразь».

На кадрах видно, что пассажирка, одновременно выкрикивая оскорбления и разговаривая по телефону, пыталась жаловаться собеседнику на действия таксиста.

«Что ты снимаешь? Ты зачем сюда приехал? У тебя нет выбора!» — кричала она, пытаясь сорвать видеофиксацию.

В ответ водитель предупредил ее о намерении обратиться в правоохранительные органы.

Этот случай неприятно напомнил историю 2020 года из Москвы, где пассажирка также атаковала таксиста с кулаками. В том вирусном ролике девушка, требуя немедленно везти ее, орала: «Вези меня, мразь! А то люди сейчас сюда подъедут, тварь!». Позже выяснилось, что героиней того скандала была Яна Данькова, бывшая «Мисс Томск» и выпускница Томского политеха, ныне работающая в столице фитнес-инструктором. Новая история из Кургана показывает, что проблема агрессии пассажиров в такси, к сожалению, не теряет актуальности.

