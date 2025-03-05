«ВХ»: активность полетов транспортников США в польский Жешув сильно снизилась

По данным источника, в последнее время наблюдается значительное сокращение числа полетов американских военно-транспортных самолетов в аэропорт Жешув-Ясёнка, расположенный в 80 километрах от границы с Украиной. Об этом пишет «Военная хроника».

Согласно информации, предоставленной каналом, 1 марта не было совершено ни одного рейса из Соединённых Штатов Америки, а также был зафиксирован лишь один самолёт ВВС Канады (CFC2994).

«2 марта — ноль рейсов из США и всего один транспортник ВВС Великобритании (RRR4952). 3 марта — рейс с авиабазы Довер (США) (K4402). 4 марта (в день объявления о приостановке военной помощи) — рейс ВВС США (RCH828) с авиабазы Рамштайн (Германия). 5 марта — НОЛЬ рейсов из США, всего один (CFC2990) транспортник ВВС Канады», — пишут авторы.

По информации «Военной хроники», подобная активность может свидетельствовать о том, что в системе военного снабжения НАТО действительно произошли изменения.

«Весь вопрос в том, надолго ли», — подытожили авторы канала.

Ранее директор ЦРУ Рэтклифф подтвердил, что у Украины, помимо прекращения военной помощи от США, возникла другая проблема. Американская сторона перестала поставлять Киеву разведывательную информацию. Эта опция также поставлена на паузу. Таким образом Трамп хочет принудить украинские власти к тому, чтобы начать переговоры о мире.