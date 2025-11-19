«Вибрировала внутри»: 19-летний москвич попал в больницу с работающей зубной щеткой в заднем проходе

В московскую больницу поступил необычный пациент — 19-летний молодой человек с вибрирующей зубной щеткой в заднем проходе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что молодой человек настроил гигиенический прибор на максимальную мощность и вставил его задом наперед себе в отверстие. Ситуация осложнилась тем, что насадка щетки неожиданно отсоединилась, и половина предмета осталась в руках.

Самостоятельно извлечь щетку у москвича не получилось, поэтому он обратился к медикам. Пациента доставили в больницу, где ему и извлекли инородное тело.

Отмечается, что врачам пришлось удалять вибрирующую зубную щетку, которая продолжала работать на протяжении всей операции. Сразу после этого молодой человек отправился домой.

Ранее сообщалось, что подросток из Воронежа отрезал себе половой орган, насмотревшись сомнительных роликов в интернете.