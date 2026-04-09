ВИЧ и гепатит в подарок: за что многие девушки неосознанно платят ногтевому сервису

Популярные косметические процедуры по уходу за ногтями при несоблюдении санитарных норм могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Медики призывают рассматривать работу мастеров ногтевого сервиса как полноценное медицинское вмешательство.

Опасности пренебрежения стерильностью

Врач-дерматолог Ангелина Тону предупредила, что использование нестерильных инструментов в салонах красоты создает условия для распространения неизлечимых вирусных заболеваний. По ее словам, в ходе маникюра и педикюра часто возникают микроскопические травмы и контакт с кровью, что открывает путь для передачи ВИЧ, а также гепатитов B и C. Специалист подчеркнула, что помимо вирусных угроз, клиенты рискуют столкнуться с бактериальными осложнениями и грибковыми инфекциями, в частности с онихомикозом.

Новые государственные стандарты безопасности

С 30 апреля в России начинает действовать специальный ГОСТ на услуги ногтевого сервиса. Доктор отметила, что внедрение данных нормативов направлено на решение острых вопросов дезинфекции. С медицинской позиции требования к безопасности остаются неизменными: все приспособления, способные травмировать кожный покров, обязаны проходить цикл стерилизации. Врач добавила, что крафт-пакеты должны вскрываться исключительно в присутствии посетителя, а одноразовые расходные материалы нельзя использовать повторно. Ангелина Тону также указала на опасность микротрещин, которые становятся воротами для возбудителей, циркулирующих в неблагополучной рабочей среде при большом потоке клиентов.