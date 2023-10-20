Victoria's Secret откажется от бодипозитива и вернется к сексуальным образам

Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret признал неудачной попытку перехода к стратегии бодипозитива и намерен вновь вернуться к сексуальным образам своих моделей, пишет The Independent.

В 2018 году бренд отказался продвигать сексуальность и решил предложить более разнообразную повестку, приглашая моделей плюс-сайз и даже трансгендеров.

Однако уступка феминизму плохо сказалась на доходах компании, которые ежегодно падали. В этом году Victoria's Secret рассчитывает получить выручку в размере $6,2 млрд, что на миллиард меньше, чем в 2018 году, до начала перемен.

В марте 2022 года бренд приостановил работу своих магазинов в России.