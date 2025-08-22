Видела тот свет и дедушку: участница реалити-шоу рассказала, как почти умерла на отборочном этапе

Телезвезда пережила клиническую смерть во время отбора для съемок проекта и увидела тот свет. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Участница американского реалити-шоу про толстяков Трейси Юкич рассказала о пережитом опыте клинической смерти в 2009 году. Инцидент произошел во время отборочного испытания, когда кандидатам предложили пробежать 1,6 км по пляжу.

На дистанции Юкич потеряла сознание. После краткого пробуждения она снова отключилась, и ее доставили вертолетом в больницу. По словам телезвезды, в этот момент она пережила околосмертный опыт: были ощущение парения, встреча с умершим дедушкой и вспышка света.

Медики диагностировали у Юкич рабдомиолиз — опасное состояние, связанное с разрушением мышечной ткани. Несмотря на почти месячное лечение в стационаре, она приняла решение продолжить участие в проекте. Свой опыт телезвезда описала в документальном фильме популярного стримингового сервиса.

