Видео кровавой поножовщины в кемеровском общежитии появилось в Сети

Инцидент произошел на улице Гагарина, где расположено общежитие. По предварительной информации, 17-летний юноша ударил ножом 16-летнего знакомого в грудную клетку, а также нанес ему резаные раны. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще двое участников конфликта были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что на месте находились и другие подростки. Следователи после допроса будут выяснять роль каждого из них в инциденте.

На жутком видео, которое публикует сайт «Vse42.Ru», показано тело молодой жертвы и помещение, забрызганное кровью.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Дело на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.