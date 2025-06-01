Видео с криками попавших в аварию с поездом людей в Брянской области

Свидетели рассказывают о том, что произошло сразу после аварии поезда в Брянской области. Они говорят о криках детей и всеобщей панике. Эти кадры были опубликованы в некоторых группах в социальных сетях.

По данным телеканала РЕН, в Центре медицины катастроф города Брянска подтвердили, что причиной происшествия стал взрыв, в результате которого конструкция моста не смогла выдержать нагрузку. В данный момент на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли четыре человека: двое пассажиров и все члены локомотивной бригады поезда. Это машинист и его помощник. Более сорока человек получили различные травмы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе полугодовалый ребёнок. Всего в поезде было 379 пассажиров, среди которых дети.