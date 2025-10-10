Видео с выбросившим дочь из окна уфимцем в суде утекло в Сеть

В Уфе пострадала трехлетняя девочка. Ее отец сбросил с окна многоквартирного дома. Он был арестован и помещен в следственный изолятор. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT, публикуя соответствующие кадры.

Трехлетнюю Полину после инцидента поместили в реанимацию с крайне тяжелыми травмами после падения с четвертого этажа. Медики продолжают бороться за ее жизнь — накануне ребенку провели сложную двухчасовую операцию. А 34-летний Андрей, отец девочки, во время судебного заседания демонстрировал неадекватное поведение.

По свидетельствам очевидцев, он корчил гримасы, мотал головой и совершал другие странные движения. Мать ребенка, считавшая мужа вполне адекватным, спокойно оставила с ним дочь, когда уехала с сыном из дома. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.

Ранее соседка рассказала шокирующие подробности трагедии в Уфе.