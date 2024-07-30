Видео уничтожения ВСУ в Красногоровке попало в Сеть

Российские дроны громят противника на северо-западе от Донецка. Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал видео, как ВСУ терпят поражение в Красногоровке.

На ролике военкор показал взгляд с высоты прямо с дрона. На западном выезде из Красногоровки, на маленьком и единственном занятом ВСУшниками участке, остался лишь один путь отступления.

Военных видно отчетливо, дроны включают навигационные огни и мощно ударяют по противнику. Таким образом был уничтожен одинокий боец и целая группа, которая пряталась в обветшалом здании. Там находились не менее шести человек. По какой-то причине они сгруппировались в помещении без крыши, чем выдали себя.

Военкор отметил, что часть бойцов ВСУ стали отступать из Красногоровки.

Ранее сообщалось, что штурмовик ВС РФ в одиночку взял укрепленный дом с группой бойцов ВСУ в Евгеновке.