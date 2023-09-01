Видеоблогер Ян Дилан поздравил учеников химкинской школы «Лидер» с Днем знаний

В школе подмосковного городского округа Химки «Лидер» на торжественной линейке учеников и родителей порадовал своим поздравлением блогер Ян Дилан, который также является рэпером, продюсером, актером, сценаристом и участником высшей лиги КВН.

Ян дал школьникам напутствия перед началом учебного года, а также разыграл свой мерч и несколько умных колонок «Маруся». Школьникам понравилось общение со знаменитостью, которое также замотивировало их на учебу.

Также ребята не остались без поздравлений и от других почетных гостей линейки в честь Дня знаний. Так, детям сказали добрые слова трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственной думы Ирина Роднина, священник и настоятель Троицкого Храма Александр Кочуров, а также лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

«Все мы когда-то первоклашками шли к дверям школы с новыми ранцами за плечами, букетами в руках и трепетом в груди. Здорово, когда на подобных мероприятиях присутствуют кумиры молодежи», – отметил Владимир Харитонов.

Напомним, что учебное заведение «Лидер» открыли при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В 2023 году в первый класс этой школы поступили более двух сотен детей, которые предварительно прошли предшкольную подготовку.

Отметим, что в 2023 году торжественная традиционная линейка в честь Дня знаний прошла в почти четырех десятках школах, а вернулись за парты 1-го сентября после летних каникул около 65 тысяч юных жителей муниципалитета. Такими данными поделилась член химкинского Совета депутатов Надежда Смирнова.