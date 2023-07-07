Видеохостинг YouTube заблокировал канал шоу «Дайте сказать!»

Видеохостингом YouTube без объяснения причин был заблокирован канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в рамках программы четыре ведущие с приглашенными экспертами вели обсуждение наиболее важных событий в России и на мировой арене.

Уточняется, что у программы насчитывалось более ста тысяч подписчиков, миллионы просмотров.

Подчеркивается, что, вероятнее всего, блокировка канала является очередным актом цензуры со стороны интернет-платформы против неугодных для нее проектов и СМИ.