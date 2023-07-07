Видеохостинг YouTube заблокировал канал шоу «Дайте сказать!»
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Видеохостингом YouTube без объяснения причин был заблокирован канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что в рамках программы четыре ведущие с приглашенными экспертами вели обсуждение наиболее важных событий в России и на мировой арене.
Уточняется, что у программы насчитывалось более ста тысяч подписчиков, миллионы просмотров.
Подчеркивается, что, вероятнее всего, блокировка канала является очередным актом цензуры со стороны интернет-платформы против неугодных для нее проектов и СМИ.