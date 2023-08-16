Видеокамеры следят в Коломне за сбросом мусора

Подмосковье уже не первый год реализует на своей территории масштабную программу по утилизации и переработке отходов.

Но остаются до сих пор граждане, не готовые правильно утилизировать мусор, в том числе и строительный. С этим активно борются во всех муниципалитетах, в том числе и в Коломне.

«На территории городского округа Коломна 273 контейнерные площадки, которые преимущественно относятся к многоквартирным домам и 410 контейнерных площадок, которые расположены в частном секторе. В начале года мы проанализировали их все, и отобрали 26 самых «проблемных» точек, которые оснастили видеокамерами», - отметил начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Артем Дорожкин.

Еще одни немаловажный метод борьбы с нарушителями - проведение контрольных закупок на вывоз отходов частными лицами. По объявлению, которых немало в интернете, «клиент» договаривается о транспортировке строительного мусора. После подтверждения контрольной закупки «на хвост» нелегальному перевозчику садятся сотрудники правоохранительных органов, которые ловят злоумышленников с поличным при попытке выгрузить стройотходы на контейнерную площадку.

Тем, кто намерен нарушить закон стоит помнить, что им придется за это поплатиться. Так, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 250 тысяч рублей.