Виды на Оку, велодорожки и спортплощадки: как изменился парк 50-летия Октября после реконструкции

В Коломне, в обновленном парке 50-летия Октября, прошло семейное мероприятие. Горожане и гости округа смогли увидеть преобразившееся после реконструкции общественное пространство. На территории парка появились новые игровые и спортивные площадки, современные велодорожки, лыже-роллерная трасса, а также смотровые площадки на берегу Оки с живописными панорамами.

Парк, известный своей зеленью и природной красотой, сохранил привычную атмосферу, но стал более современным и удобным для отдыха. Проведенное благоустройство реализовано при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Обновленное пространство сочетает комфорт, безопасность и возможность активного досуга для всех возрастов.

В день праздника в парке работали тематические фотозоны и выставки художественных работ. На сцене выступали творческие коллективы из Коломны и Озер. Особое внимание привлек легкоатлетический забег, старт которому дали глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель Совета депутатов Николай Братушков. На финише все участники получили памятные призы с символикой проекта «Зима в Подмосковье».