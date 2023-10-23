Vietnam Airlines собирается возобновить рейсы в Москву

Решение пока не принято, но, по информации собеседников издания, компания уже выбирает для себя аэропорт в Москве. Летом представители Vietnam Airlines побывали в российской столице и провели переговоры с Шереметьево, Домодедово и Внуково. В настоящее время компания взвешивает коммерческие предложения от московских аэропортов.

Vietnam Airlines совершала рейсы в Москву из Ханоя до начала пандемии коронавируса. В начале 2022 года полеты в Россию были возобновлены на короткий период, но свернуты после начала спецоперации на Украине.

Эксперты полагают, что в настоящее время деловой трафик будет умеренным. Прежде всего, азиатская страна представляет интерес для туристов.