Vietnam Airlines собирается возобновить рейсы в Москву
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Национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines рассматривает возможности для возобновления прямых рейсов в Москву, сообщают «Ведомости».
Решение пока не принято, но, по информации собеседников издания, компания уже выбирает для себя аэропорт в Москве. Летом представители Vietnam Airlines побывали в российской столице и провели переговоры с Шереметьево, Домодедово и Внуково. В настоящее время компания взвешивает коммерческие предложения от московских аэропортов.
Vietnam Airlines совершала рейсы в Москву из Ханоя до начала пандемии коронавируса. В начале 2022 года полеты в Россию были возобновлены на короткий период, но свернуты после начала спецоперации на Украине.
Эксперты полагают, что в настоящее время деловой трафик будет умеренным. Прежде всего, азиатская страна представляет интерес для туристов.