Виктор Петрущенко рассказал о развитии культурного наследия Зарайска на форуме

В рамках форума «Историко-культурное наследие России» Виктор Петрущенко, руководитель Зарайского округа, представил доклад о стратегиях развития культурного наследия этого муниципалитета.

С 2019 года, при активной поддержке Правительства Московской области и Министерства благоустройства, в Зарайском округе развернуты масштабные работы, направленные на обновление общественных пространств и привлечение инвестиций в объекты исторической ценности.

В результате, девять ключевых территорий приобрели современный вид, а три из них удостоились признания, став победителями общероссийского конкурса, определяющего лучшие проекты по созданию комфортной среды в небольших городах и исторических поселениях.

Это способствовало формированию новых центров притяжения для посетителей и расширению туристических возможностей округа. На текущий момент успешно реализуется пять инвестиционных инициатив, а еще двенадцать зданий, ранее находившихся в аварийном состоянии, переданы в распоряжение инвесторов.

В настоящее время реализуются проекты, охватывающие различные отрасли, в первую очередь туризм, включая создание новых гостиничных комплексов, гостевых домов и музейных площадок.

Виктор Петрущенко отметил: «Вопросы сохранения культурного наследия исторических поселений, таких как Зарайск, требуют комплексного подхода и учета множества факторов. Необходимо проводить археологические изыскания и финансировать реставрацию объектов культурного наследия на муниципальном уровне. Важно синхронизировать усилия, чтобы жители получали комфортную городскую среду, а инвесторы — благоустроенные территории для размещения своих объектов».

Он выразил признательность организаторам форума за предоставленную возможность поделиться опытом и обсудить перспективы дальнейшего развития Зарайского округа.