Виктория Боня подала в суд на возлюбленную Григория Лепса

В Кузьминский районный суд Москвы поступил иск от модели и телеведущей Виктории Бони. Иск направлен против Авроры Кибы (Беляковой), возлюбленной известного певца Григория Лепса. Основанием для обращения стало обвинение в распространении порочащих сведений.

Согласно материалам дела, ответчик 1 июля 2025 года разместила в своем аккаунте в социальной сети информацию, которая, по мнению истца, является ложной и наносит ущерб ее чести, достоинству и деловой репутации. Первое судебное заседание по этому резонансному конфликту назначено на 25 декабря 2025 года.

Конфликт между двумя публичными фигурами возник еще летом. Его причиной стала полемика, начавшаяся после одного из шоу на Rutube, где Виктория Боня высказалась о возможных мотивах семьи Авроры. В ответ 19-летняя Киба позволила себе резкое высказывание в адрес телеведущей, обвинив ее в оказании услуг интимного характера за деньги.

