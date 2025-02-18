Виктория Боня раскрыла секрет своей молодости

Телезвезда призналась, что прошла курс капельниц, которые помогают восстановить силы и продлить молодость. Некоторые подписчики обвинили Боню в том, что она пытается обмануть возраст, а другие и вовсе заявили, что после 40 лет женщинам не стоит ничего делать ради сохранения молодости. Однако Виктория не стала молчать.

«Вы даже не представляете, сколько сил нужно, чтобы ходить в горы! Мужчины умирают по пути от нагрузки! Конечно, я буду помогать своему организму. Или нам надо быть как наши бабушки? После сорока считать себя старухами?» — возмутилась она.

Некоторые пользователи упрекнули Боню в подтяжке лица, но телезвезда опровергла эти слухи.

Ранее Боня ответила на вопрос, почему не хочет дружить с Бородиной.