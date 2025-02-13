Боня ответила на вопрос, почему не хочет дружить с Бородиной

Вопрос о взаимоотношениях Виктории Бони и Ксении Бородиной продолжает волновать пользователей социальных сетей. Как пишет журнал Super, подписчики Виктории уверены, что девушкам стоит наладить дружеские отношения.

В соцсетях Боня заявила, что идея подружиться с Бородиной неплохая. Она даже выразила готовность сделать первый, отправив ей валентинку ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Тем не менее, Виктория также поделилась своими сомнениями.

«Не знаю, почему, но Ксения Бородина всегда меня недолюбливала. Со времен двадцатилетней давности...» — отметила Боня.

Несмотря на свои сомнения, Виктория отметила, что относится к Ксении положительно. Она подчеркнула, что не испытывает к ней негатива, но в случае критики готова ответить.

Ранее телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками откровениями своей интимной жизни, а также рассказала, имеет ли для нее значение размер полового органа партнера.