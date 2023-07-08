Виктория Боня рассказала о том, что нужно пить летом для утоления жажды

Портал «Дни.ру» поделился советами бывшей участницы «Дома-2». В своих социальных сетях звезда написала о том, какими напитками можно себя побаловать в жаркое время года.

По словам Бони, летом особенно важно поддерживать водный баланс. Ведь из-за нехватки жидкости в организме могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на обычную воду.

Среди других напитков, также утоляющих жажду, Виктория Боня назвала квас. К нему присоединились и свежевыжатые соки, кисели, а также компоты. Если хочется чего-то более нейтрального, но со вкусом, то тогда прекрасно подойдет зеленый чай. При этом сама звезда предпочитает зеленый сок из овощей и фруктов. К слову, именно он изображен на фото, под которым Боня написала свой полезный пост.