Виктория Лопырева высказалась о ситуации с ушедшим из семьи Булатовым

Она является моделью и победительницей конкурсов красоты. Однако, это красивая женщина обладает непростой судьбой. Напомним, что несколько лет назад она угодила в скандал, о чем также пишет портал «Дни.ру» .

Тогда, примерно шесть лет назад, она начала встречаться с предпринимателем Игорем Булатовым. Конечно, вокруг блондинки были разные статусные мужчины, но выбор пал на женатого. Более того, его супруга находилась в положении. Сама Лопырева тоже забеременела.

Тату Карапетян Булатов бросил, а на модель обрушилась критика из-за того, что она начала отношения с чужим мужчиной. Однако, сама она никаких комментариев не давала. А в ее профиле за это время можно было несколько раз увидеть снимки сына.

Недавно в беседе со светской журналисткой Надеждой Стрелец Лопырева все же прокомментировала ситуацию. «Я не говорю, что я святая. А кто святой?», – заявила она. В те сложные для нее времена только-только родившая модель не понимала, почему на нее льется столько грязи.