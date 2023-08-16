Вильфанд анонсировал приход с 16 августа в Москву и Подмосковье «ростовского лета»

В ближайшие три дня в Москве и по области ожидается вторжение теплого атмосферного фронта, что принесет с собой повышение столбиков термометра.

Как проинформировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже в среду, 16 августа, в столичном регионе температура воздуха подымется до +28-31°C. Про словам специалиста, в августе подобные показатели более свойственны для юга России, в частности Ростова-на-Дону.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Однако долго радоваться теплым воздушным массам жителям Москвы и Подмосковья не придется. Как добавил Вильфанд, уже в выходные в регион ждет заметное похолодание.