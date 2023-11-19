Вильфанд: январские морозы ударят в Московском регионе 19-23 ноября
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Жителей Москвы и Московской области уже в ближайшие сутки ждет приход самой настоящей январской погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил, что столбики термометров в Москве уже в ночь воскресенье, 19 ноября, опустятся до -10 градусов. А днем они не подымутся выше -4, по области не выше -8.
«Завтра погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток. Январские морозы до -7 градусов днем и -12 ночью прогнозируются в столичном регионе с воскресенья, 19 ноября, по четверг, 23 ноября», – цитирует Вильфанда ТАСС.
Что до следующей недели, то, по словам Вильфанда, в указанный период жителям столичного региона стоит рассчитывать на устойчивые-7...-9 ночью и -4...-7 в дневные часы. В Подмосковье же столбики термометров по ночам будут опускаться будет до -11...-12.
«Потепление намечается лишь в пятницу, 24 ноября. И то, оно будет кратковременным. Максимально столбики термометров поднимутся до 0 градусов», – заключил синоптик.