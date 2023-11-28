Вильфанд: к началу декабря сугробы в Москве и области вырастут до 30 сантиметров

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости сообщил, что зима в столичный регион пришла всерьез и надолго. Поэтому всем тем, кто ждал прогнозируемой ранее некоторыми синоптиками небольшой оттепели в конце ноября, делать этого не стоит.