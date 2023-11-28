Вильфанд: к началу декабря сугробы в Москве и области вырастут до 30 сантиметров
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости сообщил, что зима в столичный регион пришла всерьез и надолго. Поэтому всем тем, кто ждал прогнозируемой ранее некоторыми синоптиками небольшой оттепели в конце ноября, делать этого не стоит.
Уже к началу декабря ожидаются сильные снегопады, а высота сугробов в Москве и по области вырастет до 30 см. Сейчас же снежный покров в столичном регионе составляет порядка 20-24 см, отметил Вильфанд.
«Во вторник, 28 ноября, будет -5…-8 с небольшим снегом, в среду придут морозы (до -15 ночью), а в четверг снова пойдет снег, правда, не такой сильный, как в начале недели», - дал прогноз специалист.
Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отказался считать прошедший в Москве снегопад «черной метелью».