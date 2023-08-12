Вильфанд назвал 14 регионов России, которые на днях будут изводить ливни

Жителям Новгородской, Омской, Томской областей, Ленобласти, а также Краснодарского края и ряда других регионов страны ждет серьезное понижение температуры уже на этих выходных.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в республике Адыгея в выходные дни ожидаются сильные гроза, град и ветер до 25 метров в секунду. Абсолютно некомфортная погода прогнозируется метеорологами в Новосибирской области и на Алтае.

«В Алтайском крае — там температура 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Также, по прогнозу специалиста, ливни зальют Тыву, Хакасию, центральную часть Красноярского края, Амурскую область. Неспокойно будет на западе и юге Хабаровского края, подчеркнул Вильфанд.