Вильфанд назвал 2023 год самым теплым на Земле за всю историю метеонаблюдений
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2023 год, несмотря на то, что он еще не закончился, можно смело назвать самым теплым на Земле за всю историю наблюдений за погодой, отметил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Эксперт пояснил, причиной того, что 2023 год баловал жителей планеты невиданным доселе теплом стало повышение концентрации газов, влияющих на парниковый эффект.
«Из-за усиления парникового эффекта повышается температура Тихого океана и это влияет на климат всей планеты.Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», – сообщил со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации Вильфанд.
Что до наступающего 2024 года, то он, по словам Вильфанда, также обещает быть теплым.