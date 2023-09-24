Вильфанд назвал даты окончания длинного бабьего лета в Москве и Подмосковье

Температурный фон всю предстоящую неделю в Москве и Московской области будет держаться около отметки в 21°C. Однако уже зарядят кратковременные дожди.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в сравнении с аномально жаркими для данного периода осени днями указанная погода покажется москвичам и гостям столицы заметным похолоданием.

«Температура на рабочей неделе будет колебаться в пределах +16…21°C. Ощущение сильнейшего похолодания субъективно – так москвичам покажется после теплых выходных», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Вильфанд добавил, что уже в воскресенье к вечеру, 24 сентября, по прогнозам ожидается пасмурная погода. К дождям стоит быть готовыми и в понедельник, 25 сентября.

«Температура в этот день может опуститься и ниже, оставаясь в диапазоне +15…+20°», - отметил он.

Несмотря на это синоптик напомнил, что указанные им температурные показатели, в любом случае, выше климатической нормы.