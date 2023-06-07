Вильфанд огорчил москвичей предстоящими зябкими «майскими» выходными

В Москве в течение всей рабочей недели столбики термометров будут держаться довольно комфортных отметок +23...+25°C, а вот ближе к выходным температура начнет понижаться, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в пятницу метеорологи прогнозируют не выше +20°C градусов. А на выходных в Москве температура едва дотянет до +17...+18°C, что, скорее, соответствует началу мая, посетовал синоптик.

«Претензии к метеорологам начнутся в выходные, когда ночью будет всего лишь +4...+9°C, а днем ожидается +17...+18°C максимум. Это на 4-5 градусов ниже нормы, такой температурный фон соответствует первой декаде мая», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В то же время, как добавил синоптик, осадков на протяжении всей недели в столичном регионе не ожидается.