Вильфанд пообещал москвичам «погодные качели» до конца недели

До конца нынешней недели погодный фон в Москве будет меняться слишком часто, будто в «ускоренном кино», сообщил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд.

По его словам, после 20-градусных холодов в пятницу, 20 декабря, наступит самая настоящая оттепель, а в воскресенье снова ударят морозы.

При этом, как отметил Вильфанд, снежный покров в московском регионе сохранится после потепления.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил об аномальных морозах в СЗФО, ЦФО и на Урале.