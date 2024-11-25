Вильфанд предупредил 15 регионов России об идущей туда опасной погоде

В течение наступившей недели часть России погода будет в буквальном смысле испытывать на прочность. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу специалиста, порядка 15 российских регионов не смогут похвастаться хорошими погодными условиями. Мало того, туда идут целый ряд опасных погодных явлений, среди которых сильные осадки, гололед и штормовой ветер. В зоне неблагоприятных погодных условий, в частности, будет находиться Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и Краснодарский и Ставропольский края.

«Более 15 регионов России на этой неделе будут находиться под влиянием опасных погодных явлений», — сказал Вильфанд.

Непогода будет изводить жителей Приморья и Мурманской области. Там, как отметил синоптик, возможны сильный снег, ветер, местами метель и снежные заносы на дорогах. Не повезет Дальнему Востоку, Ленинградской и Архангельской областям, Республике Коми.

«В прибрежных районах Балтийского моря — штормовой ветер. В Архангельской области и Республике Коми ожидаются сильные снег и метель.На Дальнем Востоке — в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области — также пройдет сильный снег. Возможна метель и гололед», — уточнил Вильфанд.

Резкое понижение температуры на юге европейской части России обусловлено обилием холодных воздушных масс. На Кубани и в Крыму днем ожидаются от +3 до +8 градусов. А ночные температуры будут колебаться в диапазоне от 0 до +5 градусов по Цельсию, заключил собеседник агентства.