Вильфанд предупредил жителей Европейской России о скором вторжении холодных масс

Жителям европейской части России осталось всего пару дней наслаждаться самой настоящей летней осенью, что радовала глаз последние три недели кряду. Об этом рассказал в интервью с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, уже в ближайшее воскресенье, 22 сентября, температура воздуха опустится сразу на десять градусов, а местами и больше.

«Значительное понижение, связанное со вторжением действительно холодных воздушных масс, будет… уже в воскресенье. Температура ночная будет (плюс — ред.) 2-7 градусов, дневная — 11-16. То есть к концу недели температура понизится больше, чем на десять градусов по сравнению с первой половиной недели», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что погода продолжала существовать в суперлетнем июльском режиме довольно долгое время, но всему, как известно, приходит конец. Как отметил Вильфанд, в этом году осенняя погода начнется в столичном регионе в день осеннего равноденствия.

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