Вильфанд рассказал, какая погода будет в предновогоднюю неделю в Москве

В оставшиеся дни уходящего 2023 года жителей Москвы порадуют снег и небольшие морозы, что придут на смену уже порядком поднадоевшей оттепели, что принесла слякоть и лужи, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС специалист отметил, что в последнюю неделю года температурный фон в столичном регионе будет держаться примерно на одном уровне.

Днем ожидается минус 3-0°С. Ночью немного похолодает, столбики термометров будут колебаться в пределах от минус 7°С до минус 2°С градусов, - дал прогноз Вильфанд.

Со слов синоптика, снег в эти дни будет идти довольно часто, благодаря чему его покров в Москве постепенно подрастет. Что до непосредственно новогодней ночи, то, по прогнозу Вильфанда, сильные морозы не ударят, но она будет снежная.