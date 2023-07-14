Вильфанд рассказал, когда к москвичам вернется лето

Жителям Москвы и гостям столицы осталось ежится от внезапного похолодания всего пару дней. Уже в конце выходных в столичном регионе существенно потеплеет.

Как рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уже в воскресенье, 16 июля, в Москве и Подмосковье потеплеет до плюс 23–26 градусов по Цельсию. Неделя же стартует с абсолютно летних температурных показателей.

«Москвичи смогут вздохнуть облегченно в воскресенье, так как вернется летняя погода. Температура будет близка к климатической норме. В начале следующей недели станет еще теплее: в понедельник, 17 июля, ожидается до плюс 24–29 градусов», — рассказал синоптик.

При этом Вильфанд добавил, что местами в Москве и по области возможны кратковременные дожди. Да и радоваться летнему солнышку придется недолго. По словам специалиста, уже в среду придет новое похолодание.