Вильфанд рассказал, когда можно будет прогуляться без зимних холодов

В начале декабря в Московском регионе прогнозируется солнечная и теплая погода с переменной облачностью. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС .

Среднесуточная температура будет держаться около нуля или чуть выше, ночами около нуля, днем ожидается плюс 1-3 градуса. В четверг в южных районах области температура может подняться до плюс 7 градусов.

Осадки ожидаются редко, солнце будет часто выглядывать из-за облаков. Вильфанд отметил, что полноценной зимы в ближайшие дни москвичи не увидят, добавив с юмором, что Дед Мороз с подарками к Новому году придет обязательно.

