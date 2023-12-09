Вильфанд рассказал, когда в Москве и области потеплеет

По прогнозу синоптика, 15-градусные морозы нужно перетерпеть на наступивших выходных. А вот уже с понедельника, 11 декабря, жителей столичного региона порадует долгожданное небольшое потепление до минус 3-9℃ в дневные часы.

Правда, несмотря на то, что столбики термометров начнут расти, как посетовал Вильфанд, температурные декабрьские показатели будут держаться ниже уровня климатической нормы.

В полной же мере порадоваться относительному потеплению москвичи вряд ли смогут. Как отметил специалист в беседе с ТАСС, на будущей неделе синоптики ждут приход метелей и усиление скорости ветра до 12 м/с.