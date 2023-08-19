Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара

Летний период в столичном регионе подходит к концу. И на следующей неделе жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать дыхание приближающейся осени.

Ккак пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уже с середина следующей рабочей недели ознаменуется серьезной сменой погодного фона в столичном регионе. Так в понедельник, 21 августа, москвичей еще порадует летнее тепло температурой +22…+24°C, а жителей Подмосковья до +26°C. Однако вторник принесет с собой для кого-то столь долгожданную прохладу, отметил синоптик.

«Уже во вторник, 22 августа, в Москве прогнозируется +20…+22°C. С 23 августа начнется похолодание, столбики термометров будут показывать +16…+19°C», - заключил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал о «ростовском лете» в Москве и Подмосковье.