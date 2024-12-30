Вильфанд: северо-запад России заметет снегом на Новый год

Руководитель научного центра «Гидрометцентр России» Роман Вильфанд поделился прогнозом на предстоящие дни для некоторых регионов Северо-Западного федерального округа. Он сообщил, что в ближайшие дни в этих регионах ожидается сильный снегопад и усиление ветра. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, это вызвано тем, что в эту част ь России идет сильный циклон, содержащий в себе множество снежных масс. Особенно туго придется жителям Мурманской и Ленинградской областей.

«В понедельник в Мурманской области сильный снег прогнозируется, да и в Ленинградской области. Там, кстати, сильный ветер западного направления, поэтому условия для подъема уровня воды в Неве существуют», — сказал Вильфанд.

Он сообщил, что в Калининградской области также будет неспокойно: ожидается дождь, а ветер на побережье 31 декабря будет дуть со скоростью местами 22 метра в секунду. В первый день нового года прогнозируется дождь, снег и ветер до 27 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в последний день уходящего года. 31 декабря, в Москве ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха будет немного выше нуля. Об это в в своем аккаунте в соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу метеоролога, в первые дни нового года будет идти снег. В течение первой недели января в столице может выпасть до 33 мм осадков, и к Рождеству высота снежного покрова может достичь 27 см.