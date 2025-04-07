Вильфанд: снегопад в Москве будет только усиливаться и продлится до вторника

В столице ожидается усиление снегопада, который продлится как минимум до вторника, 8 марта. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, высота снежного покрова увеличится до 10–15 сантиметров, что составит 50–100% от месячной нормы осадков. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

В последний раз погода вела себя подобным образом в апреле 27 лет назад, сообщил источник агентства. Вильфанд объяснил это явление уникальностью ситуации.

«Обычно снег накапливается за три зимних месяца и начинает уменьшаться постепенно с первой декады марта. В нынешнем году ситуация совершенно необычная. В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — сказал метеоролог.

В течение всей предстоящей недели ночные температуры в столице и её окрестностях будут отрицательными и составят от -3 до -9 градусов, сообщил Вильфанд.

Ранее «Роскосмос» показал с орбиты циклон, ставший причиной мощного снегопада в Москве.