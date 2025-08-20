Вильфанд: теплая погода вернется в Москву в конце августа или сентябре

В конце августа или даже в сентябре в Москве может ненадолго установиться тёплая погода, но купальный сезон уже завершился, и температура воды опустилась ниже 20 градусов, как сообщил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, как подчеркнул синоптик, купальный сезон в московском регионе закончился окончательно. Вода в столичных водоемах продолжает неуклонно остывать, напомнил Вильфанд.

«Купальный сезон, можно считать, что закончился, потому что температура в Москве-реке — от 14 до 20 градусов на самом юго-востоке. На самом деле, в основном уже 15–18 градусов», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в столице возможно дальнейшее повышение температуры воздуха до 25 градусов из-за перемещения теплых воздушных масс. Однако температура воды будет снижаться, поскольку она зависит исключительно от солнечной энергии, которая в настоящее время ослабевает.