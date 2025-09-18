Вильфанд: в ночь на 19 сентября в России выпадет первый снег

В России, а именно в Якутии, ожидается первый временный снежный покров этой зимой. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, которую он предоставил в беседе с ТАСС, это произойдет уже в ночь на пятницу, 19 сентября.

В выходные в регионе ожидается снегопад и мокрый снег, а также усиление ветра до 21 метра в секунду, предупредил метеоролог.

«Ранее мокрый снежок уже наблюдался на юге Дальнего Востока, однако именно в Якутии снег впервые сформирует временный покров. Это первое после зимы образование временного снежного покрова в России», — сказал Вильфанд.

По словам собеседника агентства, на Сахалине и в Приморском крае также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидается, что сильные дожди и порывистый ветер могут значительно ухудшить гидрологическую ситуацию в этих регионах.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что в Республике Тыва снег заметает дороги.