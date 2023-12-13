Вильфанд: высота сугробов в Москве к концу недели побьет рекорды 1919 и 1941 годов

«Шестнадцатого декабря максимальная высота (снега - прим. ред.) была 33 сантиметра, и наблюдалась она в 1919 году, а в воскресенье рекордная высота была 36 сантиметров и наблюдалась в 1941 году, когда происходило контрнаступление советских войск под Москвой. Эти рекорды падут», - цитирует Вильфанда РИА Новости.