Винни-Пух и мотогонщики: кого прославляют в России и мире 14 октября
Фото: [kinopoisk.ru]
Сегодня отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День мотогонщиков и день рождения Винни-Пуха.
Подробнее о праздниках рассказываем в нашем материале.
Покров Пресвятой Богородицы
Большой православный праздник отмечают верующие 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Традиционно он означал конец сбора урожая и начало сезона бракосочетаний.
Фото: [Социальные сети]
В этот день принято проводить время с близкими, а пары, связавшие себя узами брака в день Покрова, православные считают самыми крепкими.
День мотогонщиков
Еще один праздник отмечают все любители быстрой езды на мотоцикле — День мотогонщиков.
Фото: [freepik.com]
Важно отметить, что мотоспорт — это серьезное и опасное увлечение. Спортсмены тратят много лет, чтобы научиться управлять мотоциклом. Интерес к этому виду спорта разделяют даже голливудские знаменитости Том Круз, Харрисон Форд и Брэд Питт.
День рождения Винни-Пуха
Винни-Пух — самый известный плюшевый медведь в истории детской литературы. Его день рождения отмечают ежегодно 14 октября — именно в этот день в 1926 году вышла сказка Алана Милна, а спустя пару лет появилось продолжение истории.
Фото: [kinopoisk.ru]
Винни-Пух до сих пор очень популярен как среди детей, так и среди взрослых. В России особенно популярен советский мультфильм, где персонажа озвучил Евгений Леонов.
Ранее мы писали о предсказаниях в российских мультфильмах.