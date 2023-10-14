Винни-Пух и мотогонщики: кого прославляют в России и мире 14 октября

Сегодня отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День мотогонщиков и день рождения Винни-Пуха.

Подробнее о праздниках рассказываем в нашем материале.

Покров Пресвятой Богородицы

Большой православный праздник отмечают верующие 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Традиционно он означал конец сбора урожая и начало сезона бракосочетаний.

Фото: [ Социальные сети ]

В этот день принято проводить время с близкими, а пары, связавшие себя узами брака в день Покрова, православные считают самыми крепкими.

День мотогонщиков

Еще один праздник отмечают все любители быстрой езды на мотоцикле — День мотогонщиков.

Фото: [ freepik.com ]

Важно отметить, что мотоспорт — это серьезное и опасное увлечение. Спортсмены тратят много лет, чтобы научиться управлять мотоциклом. Интерес к этому виду спорта разделяют даже голливудские знаменитости Том Круз, Харрисон Форд и Брэд Питт.

День рождения Винни-Пуха

Винни-Пух — самый известный плюшевый медведь в истории детской литературы. Его день рождения отмечают ежегодно 14 октября — именно в этот день в 1926 году вышла сказка Алана Милна, а спустя пару лет появилось продолжение истории.

Фото: [ kinopoisk.ru ]

Винни-Пух до сих пор очень популярен как среди детей, так и среди взрослых. В России особенно популярен советский мультфильм, где персонажа озвучил Евгений Леонов.

Ранее мы писали о предсказаниях в российских мультфильмах.