«Железная рука уронит флаг семи народов»: мультперсонажи из «Смешариков» предсказали будущее

Американский мультсериал «Симпсоны» часто предсказывал будущее. Есть даже подборки видеороликов с пророчествами. Но отечественные мультфильмы в этом плане не отстают. Проверим, внимательно ли вы смотрели «Смешариков».

Например, в эпизоде «Конец света» Ежик обнаруживает в большой библиотеке Лосяша древнюю рукопись, содержащую предсказания. По словам хозяина фолианта, это «самая таинственная на свете книга, утерянная тысячу лет назад».

Страшные предсказания Лосяша

Ежик и Лосяш нашли том в переплете другой книги, «Занимательной физики», поверх оригинального. Лосяш убеждал своего друга, что все предсказания сбываются. И вот, что было указано в мультяшной рукописи.

«Из расщелин гор хлынет родник, и железная рука уронит флаг семи народов», — произнес слова из книги Лосяш.

Конечно, такие слова не очень вяжутся с концепцией развлечения для детей, да и с самими милыми зверятами. Серия вышла в 2009 году, и, спустя пять лет, в 2014 году, обострился конфликт в Нагорном Карабахе. Были жертвы и в 2018 году, а в 2020-ом грянула вторая карабахская война. Кажется, мультик был прав: тут и горы, и межнациональные разборки.

Мнение кинокритика

В книге предсказаний было и другое пророчество, очень уж напоминающее текущие события в Израиле.

«Хромая птица, спустившись с Солнца, залетит в дом. И разверзнется бездна огненная, и застыдятся от содеянного, и небо упадет на землю», — читали мультперсонажи.

Обширные ракетные обстрелы, которые превратили жилые кварталы в руины — чем не летящая с неба огненная опасность? Однако российский киновед и кинокритик Александр Шпагин уверен, что при желании пророчества можно заметить везде, особенно в искусстве.

Фото: [ кадр из видео ]

«А когда это еще и мутным языком сказано, то тем более! А язык искусства в той или иной степени мутный, потому что он образный. Библия кажется гениальной, а на самом деле там просто масса невнятностей, да еще и плохой перевод. В тех же «Смешариках» тоже есть определенные образы, которые можно притянуть к любой реальности. Разумеется, никаких там прозрений нет, а на этом и строится конспирология», — объяснил Шпагин журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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